Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırkağaç Gelenbe Şair Eşref İlköğretim Okulunda taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerden bir kısmı yedikleri yemekten sonra fenalaştı. Özel bir yemek şirketi tarafından hazırlanan öğle yemeğinde, taze fasulye, yoğurt ve patates yemeği yiyen 150 öğrenciden 50’si akşam saatlerinde mide bulantısı, ateş ve baş dönmesi şikayetleri üzerine 112 acil servis ambulansları ile Kırkağaç ve Akhisar Devlet Hastanelerine götürüldüler. Hastaneye koşan öğrenci velileri büyük üzüntü yaşarlarken, yaşanan bu olaya tepki gösterdiler. Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya da Kırkağaç Devlet Hastanesine gelerek, öğrencileri ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı. Yaşanan olayla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, "Öğrencilerimiz yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamışlar. Fakat korkulacak bir şey yok. Şuanda tedavi gören öğrencilerimiz var. Tedavisi biten öğrencilerimiz taburcu ediliyor" dedi. Kırkağaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Cihan Doğan ise "Çocuklarımıza geçmiş olsun. Hastaneye kaldırılan çocuklarımızın tedavisi Akhisar ve Kırkağaç’ta devam ediyor. Yemekten alınan numuneleri testlerinin yapılması için gereken yerlere gönderdik. Tüm anne ve babalarımıza da geçmiş olsun" diye konuştu. Öte yandan hastanelerde tedavisi tamamlanan öğrencilerin bir kısmı taburcu edilirken, yemekten sonra fenalaşan diğer öğrencilerin de aynı şikayetle hastaneye gelmeye devam ettikleri öğrenildi.