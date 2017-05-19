Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Eskişehir-Bursa karayolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Reşit Genç’in (53) kullandığı 16 LND 39 plakalı tırın lastiği birden patladı. Tırı yolun kenarında çeken Genç, olay yerine lastik tamircisi Murat Özyılmaz’ı çağırdı. Genç ve Özyılmaz tekerleği tamir etmeye başladıkları sırada, Selamet Çelik’in kullandığı 26 KD 335 plakalı kamyon, yol kenarındaki tır ve Murat Özyılmaz’a ait kamyoneti fark edemeyerek çarptı. Tır ile kamyonet arasında sıkışan Reşit Genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Genç’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.