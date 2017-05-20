Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'den 4 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Abdülhamit Rufai ve ailesi Gaziantep'te Abdülhamit han mahallesinde bir eve yerleşti. İlk eşi Suriye’de kalan ve çocuklarını üvey anneleri Rufia Madarati (22) ile Türkiye’ye getiren baba Gaziantep'te bir fabrikada çalışmaya başladı. Evde Ziyade (4) ve Muhammet (6) isimli çocuklara yaramazlık yaptığı için sürekli döven anne Rufia, son olarak 4 yaşındaki Ziyade’yi altına kaçırdığı için başını ranzaya vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan olayda başına aldığı darbeler neticesinde bayılan çocuk komşuların yardımıyla hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Küçük çocuğun yapılan otopsisinde de başından aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.



Üvey anne Rufia Madarati (22) emniyetteki ilk ifade de çocuğunun evde bulunan ranzadan aşağı düşerek öldüğünü söylediği, evdeki 6 yaşındaki Muhammedi de olayı kimseye anlatmaması için dövdüğü ortaya çıktı. Olayın olduğu gün evde olmayan baba Abdülhamit Rufai ise ifadesinde, eşinin çocuğunun ranzadan düşerek öldüğünü söylediğini belirtti. Diğer yandan bir müddet sonra eşi Rufia Madarati olayın ortaya çıkması korkusu ile evi terk ederek evden kaçtığı, üvey annenin evi terk etmesiyle birlikte evdeki altı yaşındaki Muhammet'in ise üvey annesinin kardeşini nasıl öldürdüğünü babasına anlattığı öğrenildi. Daha sonra baba durumu hemen polise bildirerek eski eşinden şikayetçi oldu.



Manken olma isteği yüzünden yakayı ele verdi

Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık talimatıyla üvey annenin bulunması için harekete geçti. Cinayet şüphelisi üvey annenin gidebileceği her yeri mercek altına alan Gaziantep İnfaz Suçlar Bürosu Amirliği ekipleri kadının sosyal medya adresine ulaşıp sosyal medya hesabını takibe aldı. Kadının son olarak Facebook hesabından paylaştığı bir fotoğraf üzerinden yola çıkan polisler fotoğrafta yaptıkları detaylı incelemede fotoğrafın İstanbul’da bir fotoğrafçıda çekildiğini belirleyerek fotoğrafçıya ulaştı. Fotoğrafçının kadını tanıdığını ve kadının manken olmak istediği için sürekli gelip resim çektirdiğini, kadının bir çocuk giyim atölyesinde çalıştığını söylemesi üzerine Gaziantep polisi durumu hemen kadının çalıştığı ilçe olan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Belirtilen adrese giden polis aylardır aranan üvey Anne Rufia Madarati gözaltına alındı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanmasının ardından Rufia Madarati Gaziantep emniyetine getirilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

