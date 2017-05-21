Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre, arkadaşı Ekrem L. ile birlikte Enveriye İstasyonuna gelen Ebru D. (16), fotoğraf çekilmek için burada beklemekte olan 2302 sefer sayılı yük treninin vagonlarından birinin üstüne çıktı. Genç kız, fotoğraf çekilmek üzereyken bilinmeyen nedenden ötürü 30 bin voltluk elektrik akımına kapıldı. Tam bu sırada ise yük treni hareket etti. Bunun üzerine tren, Ebru D.’nin ve genç kızı kurtarmaya çalışan yanındaki arkadaşı Ekrem L.’nin bağrışmalarıyla yaklaşık 100 metre sonra durduruldu. Olayda yaralanan Ebru D. ve kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşı Ekrem L., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ebru D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ekrem L.’nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

“Üste çıkan kişi yanmaya başladı”

Gazetecilere olayı anlatan Serhan Kömürcü, “Fotoğraf çektirmek için çıkmışlar. Biz onu görmedik, sadece ‘güm’ diye gelen sesi duyduk. Yüksek gerilime kapıldı sanırım. Daha sonra üste çıkan kişi yanmaya başladı. Arkadaşı da onu indirmeye çalışıyordu, o sıra da tren hareket etti. Enveriye İstasyonunda durdu. Oradan da genç kız ve arkadaşı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı” dedi.