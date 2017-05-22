Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Başkale 3. Hudut Tabur Komutanlığının sorumluluğunda bulunan sınır hattındaki birlikler, termal kamerayla gözetim yaptığı sırada sınırı geçen bir grubu tespit etti. Bölgeye giden birlikler, yaya olarak sınırı geçen 2'si çocuk 19 Afganistan uyrukluyu yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen kaçaklar, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine götürüldü.