Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şikayet üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 6 kafeteryaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fal baktığı ileri sürülen A.Ü (33) ile Gürcistan uyruklu kadın E.V. (41) ve R.Ç. (39), T.İ. (35), D.K. (46) ve N.B. (61) ile 6 iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada tarot kartları ele geçirildi. İş yeri sahipleri "677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Kanunu"na muhalefetten Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Fal baktığı iddia edilen 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.