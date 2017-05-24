Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şikayet üzerine merkez  Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 6 kafeteryaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fal baktığı ileri sürülen A.Ü (33) ile Gürcistan uyruklu  kadın E.V. (41) ve R.Ç. (39), T.İ. (35), D.K. (46) ve N.B. (61) ile 6 iş yeri  sahibi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada tarot kartları ele  geçirildi. İş yeri sahipleri "677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Kanunu"na  muhalefetten Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulanarak serbest  bırakıldı. Fal baktığı iddia edilen 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından  Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla  serbest bırakıldı.