Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da yolda yürüyen çifte saldıran şüpheli yakalandı.Merkez Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Sokak'ta üç gün önce yolda yürüyen bir çifte saldırıp önce erkek ile kavga eden, daha sonra yanındaki kadına da saldıran kişinin Yekta Ç. olduğu, güvenlik kameraları görüntülerinden saptandı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Yekta Ç., emniyete götürüldü. Bu kişinin sorgusu devam ederken, polis saldırıya uğrayan ancak şikayetçi olmayan çiftin bulunması için çalışma başlattı.





OLAY

Diyarbakır’da bir kişi, yan yana yürüyen çifte "Burada böyle yürüyemezsiniz" diye çıkıştı. Bir süre tartıştığı adama saldırmaya çalışan şahıs, yüzüne aldığı darbelerle sersemlemeye başladı. Adamı vuramayacağını anlayan şahıs, yanındaki kadına saldırıp darp etti. Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi Kooperatifler Mahallesi’nde yaşandı. Önceki gün yolda yürüyen çifti gören bir şahıs yaklaşık 200 metre peşinden gittiği çifte, iddiaya göre, "Burada böyle yürüyemezsiniz" diyerek çıkıştı. Şahıs, çiftten erkek olanla bir süre tartıştıktan sonra saldırmaya başladı. Yüzüne yumruk darbesi alarak sersemleyen şahıs, erkeği dövemeyeceğini anlayınca kadına saldırmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, şahsı bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.