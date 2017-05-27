Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu. Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Aydın'da satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçti
27.05.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : aydın,jandarma,domuz eti,haberler,
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