Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu. Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.