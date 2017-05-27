Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan Tokat Kalesi’nin turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Arkeolog denetiminde yapılan çalışmalarda kent merkezindeki Pervane Hamamı’na indiği tahmin edilen gizli geçitte yapılan kazı çalışmaları ise üçüncü yılına girdi. İl Özel İdaresi bütçesi ile başlatılan kazı çalışmalarında 140 metre yerin altına inildi. Maden ocaklarında kullanılan vagon sistemi ile yerin metrelerce altından çalışan işçiler tarafından çıkarılan toprak ve kaya parçaları ise özel yapılan sistemle kaleden aşağı indiriliyor. Gizli geçitte derinlere inildikçe mesafenin uzaması ile birlikte bir halata bağlı vagonun aşağı indirilerek yukarı çıkarılması yarım saati buluyor. Bu nedenle çalışmalar yavaş ilerlerken güvenlik ön planda tutuluyor.

GİZLİ GEÇİDİN NE AMAÇLA YAPILDIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, 3 yılda yapılan kazı çalışmalarında 140 metre derinliğe ulaşıldığını ifade ederek, "Bu yapının dehlizin tam olarak ne amaçla yapıldığını henüz çözebilmiş değiliz. Bu tür dehliz yapıları kalelerde bazen su sarnıcı olarak kullanılmış, bazen bir suyolu bazen de bir çıkış yolu olarak kullanılmış. Ancak yapılış tarihi çok eski olduğu için çıkış noktalarında arazi değişimi olup olmaması üzerinde durduğumuz ciddi bir husus. Onu açıklamaya çalışacağız." dedi.

TOKAT KALESİ GİZEMİNİ KORUYOR

Kazı bittiğinde hedeflerinin oldukça dik olarak yerin altına inen gizli geçitte tarihi panoramik bir yapı oluşturmak olduğunu söyleyen Çakar,"900 adımda 900 yıllık Anadolu’da ki Türk tarihini görebileceğiniz tek yer Tokat iddiamızı burada da görsellerle insanların raylı bir sistemle inip çıkarken tarihi serüveni yaşayabileceği bir merkez olarak düşünüyoruz. Çalışmalar oldukça dik olarak aşağı inen tünelde yapılması nedeniyle vagonun iniş ve çıkış süresini uzatırken, aldığı yükü azaltıyor. Hedefimiz kazı bittiğinde dehlizin Tokatlıların bildiği isimle Ceylan yolunun sonuna ulaşmak. Tahminlerimize göre 20 metrelik bir bölüm kaldı. Bu tahminlerimiz Evliya Çelebinin seyahatnamesindeki basamak sayından yola çıkarak yapıyoruz. Bura bittikten sonra kalenin diğer yapılarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Şu hali ile kalemiz halen gizemini koruyor." diye konuştu.

KONT DRACULA’NIN 4 YIL ESİR TUTULDUĞU KALE

1431-76 yılları arasında yaşayan Eflak Beyliği prensi Kont Dracula’nın Tokat Kalesinde esir tutulduğunu aktaran Çakar, "Fatih Sultan Mehmet tahta geçtikten sonra Kont Dracula’yı güvenli olan bölgelere göndermek istemiş. Çünkü onun yanında toplanan Avrupalı bazı fitneciler Fatihe karşı kışkırtmışlardır. O nedenle Tokat’ta mecburi ikamete tutulmuş. Kalenin üst yapısındaki yapı elemanları zindan olarak kullanılmıştır. Bu tünel bir zindan değildir. Kont Dracula 4 yıl Tokat kalesinde zorunlu ikametgâha tabi tutulmuş. Buradan sonra Kütahya Emet’e gitmiş oradan da kendi ülkesine kaçarak isyan etmiş" şeklinde konuştu.