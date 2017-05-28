Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Çayırova Özgürlük Mahallesi Murat Çobanoğlu Caddesi ile 227. Sokak kesişiminde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sabah saatlerinde Bekir Budak’ın işlettiği markete geldi. Şahıs, belinden çıkardığı silahı Budak’a doğrultarak kasada bulunan paraları istedi. Paraları vermekte direnen Budak, vurularak ağır yaralandı. Şahıs kasada bulunan paraları alarak kaçarken, silah sesi üzerine markete gelen vatandaşlar Budak’ı kanlar içince yerde yatarken buldu. Vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan market sahibini Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede ameliyata alınan marketçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir Budak’ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.