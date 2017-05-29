Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da ekranda boy gösteren ilahiyatçıların ne kadar para aldıkları yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Nihat Hatipoğlu'nun aldığı parayla ilgili sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılıyor. Kimi 500 bin TL, kimi 600 bin TL, kimi de olayı daha da abartarak 1 milyon TL aldığını söylüyor.



SON İDDİALARA GÖRE: 80 BİN TL ALIYOR

Sosyal medyada kim tarafından yapıldığı bilinmeyen, ancak Nihat Hatipoğlu hayranları tarafından paylaşılan bir açıklamaya göre; ünlü ilahiyatçı iftar ve sahur programlarına karşılık 80 bin TL alıyor.



KANAL YÖNETİMİ BU KONUDA SESSİZ

Uzun süredir tartışılan konuyla ilgili kanal yönetiminden henüz bir açıklama yapılmış değil.