Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir’de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bir anda kenti etkisi altına aldı.

CADDE VE SOKAKLAR ADETA DEREYE DÖNDÜ

Hızla bastıran yağmurla beraber cadde ve sokaklarda adeta dereye döndü. Konak ilçesi Çankaya bölgesinde büyük su birikintileri oluştu. Yağmur sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar, saçakların altına ve şemsiye altına gizlenerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Şiddetli sağanağın ardından harekete geçen belediye ekipleri de yollardaki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.



