Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya çapında 11 ülkede desteklen Mikado sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı'nın HSBC Su Programı desteğiyle Türkiye’de yürütmekte olduğu Su Kaşifi programı, 8-14 yaş grubu öğrencilerin suyla ilgili farkındalığını artırıyor. Minikler, interaktif projelerle eğlenip öğrenirken aynı zamanda geleceklerine de yatırım yapıyorlar. Hazırladıkları projeleri ve etkinliklerini internet sitelerinde sergiliyorlar.

Beşiktaş ilçesi Mahmut Erseven İlköğretim Okulu ise programa katılan okullardan bir tanesi. Çocuklar, eylül ayından bu yana yaptıkları etkinliklerle önce kendi okullarında sonra ise tüm ülkede farkındalık peşinde. Dünyanın dört bir yanındaki yaşıtlarıyla “su kıtlığını engellemek” adına iş birliği yapan ve kendilerine Grup Saka adını veren minikler, okul bahçesinde organik tarım yapmak, kendi su pompalarını üretmek, farklı ülke çocuklarının su sorunlarını anlamak adına drama çalışmaları yapmak gibi etkinliklerle dünyanın su sıkıntısını anlamaya çalışıyorlar. Sınıf öğretmenleri Sabriye Toğrul rehberliğinde atölye çalışmalarını gerçekleştiriyor ve Su Kaşifi projesi kapsamında Türkiye’yi dünyada temsil etmek adına canla başla çalışıyorlar.

Su Kaşifi Programı’nın bir ayağı ise okulların su festivalleri düzenlemek ve su sorunlarına parmak basmak. Beşiktaş Mahmut Erseven İlkokulu da bu amaçla Beşiktaş Dikilitaş Parkı’nda bir “su festivali” düzenledi. Davetlilerin arasında öğrenciler ve Beşiktaş halkının yanı sıra ilçe milli eğitim müdürü, çevre okulların müdürleri ve UNICEF de vardı. Minikler festivalde proje sunumları, atık maddelerden yapılma elbiselerle çıktıkları defile, su şarkıları, halk oyunları ve tiyatro oyunlarıyla çevre halkın ilgisini çekti. 7den 70e çevre halk tarafından şaşkınlık ve ilgiyle izlenen minikler festivalin odak noktasıydı. Su tasarrufu yapmaya söz veren katılımcılara su taahhüt kartları ile günün su kaşifi belgeleri verildi. Öğrenciler kendi hazırladıkları soğan fidelerini katılımcılara dağıttılar. Kitap değişim standı kuruldu. Atık malzemelerden yaptıkları eserleri stantlar da sergilediler. Kendi ürettikleri su pompalarını sergilediler. Festival kapsamında kart oyunları, yapbozlar, yüz boyama, patlamış mısır, pamuk şekeri ve kukla gösterileri ile eğlenceli bir festival gerçekleşti. Sanatçı Yusuf Gültekin ise kapanış konserinde şarkılarıyla halkı coşturdu.​​