Alınan bilgiye göre, ilçenin Tuzlaburun Kavşağı'nda F.G. (48) idaresindeki 07 LIZ 52 plakalı ticari araç, Hakan Okudan'ın (38) kullandığı 07 YNK 33 plakalı motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Okudan, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde müdahaleye kurtarılamadı. F.G. gözaltına alındı.
Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
30.05.2017 - 02:34 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Serik ilçesinde ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : antalya,kaza,trafik kazası,
477654 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477654.aspx
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