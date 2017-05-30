Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi (24), 2012 yılı 15 Eylül günü Hakkâri-Çukurca kara yolu Oğul köyü yakınlarda askerî konvoyun geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düştü. İzmir’de toprağa verilen şehidin Karabağlar’da yaşayan babası Satılmış Çiftçi (63), oğlunun borcu olup olmadığını araştırdığı ve bir GSM operatörüne 300 lira borcu olduğunu öğrendi. Bunun üzerine operatör bayiine giderek borcu ödemek istedi ama kendisine ‘Oğlunuz şehit olduğu için borcunuz sistemden düştü’ denildi. Ancak aradan geçen 5 yılın ardından Satılmış Çiftçi’ye GSM şirketine bağlı olduğunu söyleyen avukatlık bürosundan, ‘telefon faturası borcunun faiz ve masraflarıyla birlikte 2 bin 200 liraya ulaştığı ve ödemediği takdirde evlerine haciz geleceğini’ bildiren mesaj geldi. Borç mesajıyla şaşkına döndüğünü dile getiren Çiftçi “Oğlumun borcunun arkasındayım. Bunu ödemek istediğimde bana borcu yok dediler. Şimdi arayıp benden faiziyle para istiyorlar. Ana parayı öderim, o benim borcum. Ama faizini ödemem. Sonra utanmadan arayıp ‘sen ne kadar ödeyebilirsin’ diye pazarlık yapıyorlar, ayıptır” diye konuştu.

Şehidin ablası Satı Çiftçi ise “Bizi sürekli rahatsız ediyorlar. Biz kardeşimi toprağın altında borçlu yatırmak istemeyiz. Ana borç bizim borcumuzdur, ama faizi bizim değil. Bize bu şekilde yapılması şehit ailesi olarak bizi küçük düşürüyor” diye konuştu. Şehit babasının bu sözlerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya duruma el attı. Bakan Kaya, GSM operatörü yetkililerini bizzat arayarak borcu sildirdi. DHA