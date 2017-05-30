Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'deki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Mazıdağı Belediye Başkanı Necla Yıldırım, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla salıverildi. Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 Ocak'ta görevden uzaklaştırılan eski Mazıdağı Belediye Başkanı Yıldırım hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmada, Yıldırım Çanakkale'de 13 Mayıs'ta gözaltına alınarak Mardin'e getirildi. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.