Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çarşamba ilçesi Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Çarşamba Havalimanı yolu üzerinde kavşak çalışmaları yapan ekipler, esrarengiz bir durumla karşılaştı. Bölgede yapılan kazı çalışmaları sırasında bir insan iskeletine rastlandı.

Görgü tanıklarının durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine ilçe jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde insan iskeletinin 20 ila 30 yıllık olduğunu tahmin etti. Savcılık tarafından da incelemeye alınan ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İnsan iskeletinin bu bölgeye nasıl geldiği ve bir cinayet olayı olup olmadığı otopside yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Öte yandan yetkililer tarafından, kazı çalışmalarının yapıldığı bölgenin geçmiş yıllarda Ermenilerin yaşadığı bir bölge olduğu ve o alanda binaların bulunduğu belirtildi.