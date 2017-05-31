Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ortasına gelinmesine karşın hava sıcaklıklarının bir türlü artmaması, doğalgaz tüketimine de yansıdı. Mart ayında hava sıcaklıklarının beklentilerin altında seyretmesi nedeniyle konutlarda doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına göre 468 milyon metreküp arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, martta doğalgaz ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 artarak 5 milyar 28 milyon metreküp oldu. Aynı ayda toplam doğalgaz tüketimi ise yüzde 22 artarak 5 milyar 167 milyon metreküpe ulaştı. Tüketimin ithalattan fazla olduğu mart ayındaki 139 milyon metreküplük doğalgaz açığı depolama tesislerinden karşılandı. Mart ayında hava sıcaklıklarında görülen düşüş nedeniyle konutlardaki doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına göre 468 milyon metreküp artarak 1 milyar 873 milyon metreküpe yükseldi. Konutları, 1 milyar 440 milyon metreküple elektrik santralleri ve 330 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri izledi. Marttaki doğalgaz ithalatının yüzde 51’i Rusya’dan yapıldı. Doğalgaz tüketiminde ocak ayında 6,3 milyar metreküple aylık bazda bütün zamanların tüketim rekoru kırılmıştı.