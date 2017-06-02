Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaşayan çiftçi emeklisi Durmuş Cengiz (66), 11 gün önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle kamu hastanesine başvurdu. Ön muayenesi yapılan Cengiz’e, kalp ana damarında problem olduğu ve bir cerraha başvurması söylendi. Bunun üzerine 3 çocuk babası Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Taner Çetintaş’a danıştı. Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında, şahsın aort damarının iki katından fazla genişlediği ve kapakçığın ise deforme olduğu anlaşıldı. Yırtılma riskine karşı yaşlı adam hemen ameliyata alındı. Hastanın genişleyen aort damarı ve bozulan aort kapağı, canlı süt danasının kalp zarından yapılan kapak ve damarla değiştirildi. Sağlığına kavuşan hasta 3 gün sonra taburcu edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Çetintaş “Daha önceki yöntemde bu kapağı metal kapakla, damarı da sentetik damarla değiştirirdik. Bunun artıları eksileri vardı. 60 yaş üstü hastalarda artık yeni bir malzeme ve ameliyat tekniği uygulamaya başladık. Özel süt danalarının kalp zarından hazırlanan bir damar, kalp kapağını kullandık. Hem damar hem kapak canlı dokudan olduğu için herhangi bir kan sulandırıcıya ihtiyacımız yok. Enfeksiyon riski de ortada yok. Hastanın hayat konforu ameliyat sonrası çok iyi oluyor. Kullanılan malzeme gelişen teknoloji ile bu noktaya geldik” ifadelerini kullandı. İHA

