Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hitit Barajı ve çevresindeki düzenlemelerin yüzde 65'lik kısmının tamamlanmasına ilişkin, "İlklerin bakanlığı olarak, sadece Türkiye'nin değil dünya tarihi için de önemli mirasların gelecek nesillere aktarımı için çalışmalarımız sürecek." dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, çağının en büyük devleti olan Hitit İmparatorluğu'ndan kalan tarihi mirasın gelecek nesillere aktarımı için çalışmalarını sürdürüyor. Hititlerin, Çorum-Alacahöyük'te bulunan başkentleri Hattuşaş'ın içme ve sulama suyu ihtiyacı için inşa ettiği ve Anadolu'nun ilk barajı olma özelliğine sahip Hitit Barajı koruma altına alınarak, vatandaşların ziyaretine açılacak.

YÜZDE 65'LİK KISMI TAMAMLANDI

Hititlerin, milattan önce 13'üncü yüzyılda inşa ettiği Hitit Barajı mirası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Alacahöyük Sit Alanı dışında bir Arkeopark-Rekreasyon projesine dahil edildi. 2002'de kazılarla ortaya çıkan 2,5 metre yüksekliğinde 20 bin metreküp su hacmine sahip Hitit Barajı'nın yer aldığı 277 dekarlık Arkeopark-Rekreasyon alanında turistler için hizmet tesislerinin inşasına devam ediliyor.

Sosyal tesisler, Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi, misafirhane, kütüphane, sergi ve konferans salonu, satış büfeleri, yürüyüş bantları, otopark, Hitit arabalarıyla yapılabilecek geziler için yollar, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, doğal tarım alanları, laboratuvar, atölyeler ve çalışma ofisleri yapımında inşaatın yüzde 65'lik kısmı tamamlandı.

35 BİNDEN 70 BİNE ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

Projenin tamamlanmasıyla ilk çağda Avrupa ve Ortadoğu'nun mitolojisini, dilini, dinini, siyasetini büyük ölçüde etkileyen Hititlerin başkenti Alacahöyük'ün ziyaretçi sayısının 35 binden 70 bine çıkması hedefleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak tabiat ve tarih varlıklarını korumak görevimiz çünkü Türkiye'de tabiat ve tarih iç içe. Aynı Zeynel Bey Türbesi'nin Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalmaması için iki kilometre taşımamızda olduğu gibi, Alacahöyük'teki Hitit Barajı'nı da koruyoruz. İlklerin bakanlığı olarak sadece Türkiye'nin değil dünya tarihi için de önemli mirasların gelecek nesillere aktarımı için çalışmalarımız sürecek."