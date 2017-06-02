Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasından  alışveriş yapmak için yanlarına 5 yaşındaki çocukları Mete’yi de alan Kevser ve  Halit Özcan çifti, mağazanın üst katına çıkmak için yürüyen merdivene yöneldi.

Mete, ailesiyle birlikte üst kata çıkmak için yürüyen merdivene  bindiği sırada sağ elini yürüyen merdivenin kolçak kısmına kaptırdı. Ailesinin ve  çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Keşan itfaiyesi kaza kırım  ekibi 20 dakikalık bir çalışa sonucu Mete'nin elini sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından minik Mete, Keşan Devlet  Hastanesi'ne kaldırıldı.