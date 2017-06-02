Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasından alışveriş yapmak için yanlarına 5 yaşındaki çocukları Mete’yi de alan Kevser ve Halit Özcan çifti, mağazanın üst katına çıkmak için yürüyen merdivene yöneldi.

Mete, ailesiyle birlikte üst kata çıkmak için yürüyen merdivene bindiği sırada sağ elini yürüyen merdivenin kolçak kısmına kaptırdı. Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Keşan itfaiyesi kaza kırım ekibi 20 dakikalık bir çalışa sonucu Mete'nin elini sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından minik Mete, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



