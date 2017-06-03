Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’nın Dordrecht şehrinde yaşayan Emine Kara (37) ve Bram Verbrugge (35) çiftinin 2 yaşındaki kızları Sara’ya nadir görülen bir kas hastalığı “MDC1A” tanısı konuldu. Ülkede sadece 20 kişide bulunan bu hastalığı araştıran anne baba, bir grup doktorun tedavi yöntemleri konusunda araştırma projesi olduğunu öğrendi. Çift bunun üzerine, başta kendi kızları olmak üzere bütün çocukları kurtarabilmek için Sara İçin Vakfı’nı kurdu. 500 bin avro toplamayı hedefleyen vakıf bu zamana kadar yapılan bağışlarla 80 bin avroya ulaştı. Doktorların kızının genç yaşta öleceğini söylediğini belirten anne Kara “Biz bunu kabul etmedik ve vakıf kurduk. Sara’yı kaybetmek istemiyoruz” dedi.