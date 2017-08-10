Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde meydana geldi. F.D., ailesiyle birlikte evin terasında kıyma makinesiyle tarhana çekerken bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. Küçük kızın ailesinin yardım istemsi üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, F.D.'yi et makinesiyle birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ekipler, doktor gözetiminde kızın elini makineden çıkarmayı başardı. Ameliyata alınan F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.