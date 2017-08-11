Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının Elazığ ve Adıyaman'da 42, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.