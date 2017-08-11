Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında yaşı küçük kızların da olduğu mağdur bayanları "lüks hayat" vaat ederek lüks otellerde fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 3'ü bayan 11 kişi gözaltına alındı. Çetenin kadın listesi tutup müşterilerine whatsap üzerinden fotoğraflarını gönderdikleri ortaya çıktı. 3 aylık teknik takibin ardından çete üyelerinin fuhşa zorladıkları kadınlarla ilgili "Yeni transferi gönderiyorum, 3 yıllık mukaveleye imza attı, forvet oynar" gibi şifreli konuşmaları ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 ay boyunca teknik takip yaptıkları bazı kişilerin Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, Manisa ve Samsun illeri arasında hayat kadınlarını koordineli olarak değiştirip fuhuş yaptırdıklarını ortaya çıkardı. İllerde "ajans ve tanıtım organizasyonu" adı altında çalışıyor süsü verilen yabancı uyruklu ve yaşı küçük bayanların da bulunduğu 30 kişiyi Bursa’ya transfer eden 3'ü kadın 11 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Futbolcu transfer eder gibi menajerlik ücreti almışlar

Zanlıların ve mağdur kadınların emniyetteki ifadelerinin ardından çetenin "futbolcu transfer eder" gibi ilden ile gönderdiği hayat kadınları üzerinden transfer parası aldıkları ortaya çıktı. Bursa’ya getirilen kadınların futbolcular gibi transfer ücretlerinin olduğu, aralarında yaşı küçük kızların da bulunduğu hayat kadınlarının lüks hayat vaadiyle lüks otellerde saati 600 liraya fuhşa zorladıkları öğrenildi. Çetenin ağına düşürdüğü yaşı küçük kızları da tehdit ve şantaj ile fuhuş yapmaya zorladıkları kadınların fotoğraflarını kendilerine ait eskort sitelerinde yayınladıkları ortaya çıktı.

Müşterilere whatsap üzerinden servis

Öte yandan çetenin FETÖ gibi kadın listesi tutup müşterilerine whatsap üzerinden kadınların fotoğrafları ile kalacakları otel odasının fotoğraflarını gönderdikleri ortaya çıktı. Çetenin lüks hayat vaat ederek son model otomobillerde otele götürdükleri kadınları fuhşa ikna ettikten sonra müşterilerden aldıkları paralara da el koydukları ortaya çıktı. Aralarında dünyaca ünlü otel zincirlerinin de bulunduğu Bursa'daki bazı lüks oteller hakkında kayıt dışı konaklama yaptırdıkları iddiasıyla işlem başlatılacağı, Bursa Fuhuş Komisyonu tarafından bu ismi geçen otellere 30 günden 90 güne kadar kapatma cezaları gelebileceği öğrenildi.



"Forvet oynar 3 yıllık sözleşme imzaladı"

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik takibin ardından çete üyelerinin fuhşa zorladıkları kadınların tranferleriyle ilgili şifreli konuşmalarını da ortaya çıkardı. Çete üyelerinin şehirler arası kadın transferi sırasında "Yeni transferi gönderiyorum, 3 yıllık mukaveleye imza attı, forvet oynar" gibi şifreli konuşmaları ortaya çıktı. Zanlıların otel odalarında müşterilerine ilişki öncesi rulet oynattıkları öğrenildi.

İsimlerinin C.K., S.K., M.P., Y.G., A.I., Ö.Ö., M.G., M.G., M.Ç., U.G. ve E.M. olduğu öğrenilen 3'ü bayan 11 kişi "İnsan ticareti yapmak, Yaşı küçüğün fuhşa teşviki, Fuhşa teşvik aracılık ve yer temini, 6136 Silahlar Kanununa Muhalefet, Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek" suçlarından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.