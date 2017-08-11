Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servis önünden bir vakaya çıkan Osman Acar yönetimindeki 11 EP 974 plakalı ambulans, Küçük Sanayi istikametine sirenleri açık bir şekilde ilerlerken İl Özel İdaresi kavşağından geldiğinde kırmızı ışığa takıldı. Burada sirenleri sıklıkla çalan ambulans sürücüsüne diğer sürücüler yol vermesiyle ambulans sürücüsü kırmızı şıkta geçti. Kırmızı ışıkta geçen ambulans sürücüsü bu esnada l Özel İdaresi kavşağından şehir merkezi istikametine doğru kendisine yeşil ışık yanması sonucu yoluna devam eden Yunus Yarım idaresindeki 11 AB 155 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyonu kıran ambulans sürücüsü Osman Acar, ışıklarda kendisine yol veren Orhan Özkan idaresindeki 11 AE 026 plakalı ticari araca da çarptı. Çarpışmalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Yunus Yarım, ambulansı görmediği ve sirenlerinin sesinin duymadığı söyledi.

Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, vakaya giden ambulansın yerine başka bir ambulans yönlendirildi.