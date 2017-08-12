Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Çıtlakkale Mahallesi Karaağaç mevkiinde bir inşaat firması tarafından bir site yapımı için temel kazılıyordu. Bu sabah saatlerinde ise temeli kazılan alanın üst bölgesinde bulunan ve Fazlı Ulu isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen 3 katlı müstakil bina yaşanan toprak kayması sonucu yan yattı ve mahalleyi şehir merkezine bağlayan yol ise çöktü. Yıkılma tehlikesi olan binanın etrafında ise güvenlik önlemleri alınırken olay yerine gelen ev sahibi Fazlı Ulu sinir krizi geçirerek komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Temeli atılan inşaatın sahibi ise mahalleye gelerek mahalle sakinleri ile görüştü. İnşaat sahibinin risk alanı içinde olan evlerle alakalı taahhüt verdiği öğrenildi. Toprak kayması meydana gelen alanda risk taşıdığı için bir çok evin 10 gün önce boşaltılması olası bir faciayı önledi.