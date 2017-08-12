Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Muhammet Esat Baysal, sulama kanalına düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine CANKUR ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan Baysal, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Baysal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Baysal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.