Olay dün sabah saatlerinde Medrese Mahallesinde bulunan eski bağkur binası inşaatında meydana gelmişti. İddiaya göre taşıdığı kalas dolu halatın gevşemesi sonrası kalaslardan biri işçi G.İ.’nin kafasına düşmüş, işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hayata mücadelesini kaybeden işçi G.İ.’nin (54) cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kırşehir'de feci iş kazası, 1 işçi öldü
12.08.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'de çalıştığı inşaatta kafasına kalas düşen işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : kırşehir,iş kazası,haberler,
495810 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495810.aspx
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