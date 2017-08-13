Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi Mevlana Alt Geçidi yakınında bulunan Hacı Yusuf Öztürk Camii'nde sabah namazını kıldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Esenboğa (74) ve Ali Seydi Cengiz'e (73), sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Esenboğa ve Cengiz yola savruldu. İddiaya göre aşırı hızlı olduğu kaydedilen otomobil ise olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Esenboğa ve Cengiz kurtarılamadı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, görgü tanıklarının verdiği plaka bilgisi üzerine kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.