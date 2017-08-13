Edinilen bilgiye göre, Alanyurt Esentepe Mahallesi'nde bir sitede bulunan kuş yuvasına yem bırakmaya giden site sakini, yuvaya elini uzattığında büyük bir şokla geri adım attı. Kuş yuvasında kıvrılmış yatar vaziyetteki yılanı gören vatandaş, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, büyük bir titizlikle yılanı yakaladı. Yılanın İnegöl’de bu yıl yakalanan en büyük yılan olduğu belirtilirken, yılan ekipler tarafından şehir merkezi dışına götürülerek doğaya salındı.
Kuş yuvasından yılan çıktı
13.08.2017 - 13:04 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan kuş yuvasında dev yılan yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanyurt Esentepe Mahallesi'nde bir sitede bulunan kuş yuvasına yem bırakmaya giden site sakini, yuvaya elini uzattığında büyük bir şokla geri adım attı. Kuş yuvasında kıvrılmış yatar vaziyetteki yılanı gören vatandaş, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, büyük bir titizlikle yılanı yakaladı. Yılanın İnegöl’de bu yıl yakalanan en büyük yılan olduğu belirtilirken, yılan ekipler tarafından şehir merkezi dışına götürülerek doğaya salındı.
Etiketler : yuva,yılan,haberler,kuş yuvasındaki yılan,
495910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495910.aspx
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