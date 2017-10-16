Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, öğle yemeğini Misi Kamp Karavan Tesisleri’nde yiyerek farklı bir gün yaşadı. Yemekte keyifli anlar yaşayan yaklaşık 40 huzurevi sakini, doğal güzellikler arasında da yürüyüş yaptı. Farklı bir ortamda buluşarak hoşça vakit geçiren yaşlılar, yetkililere teşekkür etti.