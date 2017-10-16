Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, öğle yemeğini Misi Kamp Karavan Tesisleri’nde yiyerek farklı bir gün yaşadı. Yemekte keyifli anlar yaşayan yaklaşık 40 huzurevi sakini, doğal güzellikler arasında da yürüyüş yaptı. Farklı bir ortamda buluşarak hoşça vakit geçiren yaşlılar, yetkililere teşekkür etti.
Huzurevi sakinleri moral depoladı
16.10.2017 - 12:54 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, Misi’de öğle yemeğinde bir araya geldi.
Etiketler : Fenerbahçe,
511596 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511596.aspx
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