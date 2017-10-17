İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09 Ekim 2017-15 Ekim 2017 tarihleri arasında kent genelinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda 854 adet araç ile 445 adet motosiklet kontrol edildi ve toplamda 9 bin 110 kişinin sorgulamaları yapıldı. Kontrollerde, değişik suçlardan 372, hırsızlık suçundan 33 olmak üzere toplam 405 kişinin arandığı tespit edildi. Bu kişiler, yakalanarak gözaltına alınırken, yine araç kontrollerinde 9 motosikletin çalıntı olarak, 4 araç ile 1 motosikletin yakalamalı hacizli olarak arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 405 kişiden bazıları ise daha sonra adli makamlara sevk edildi.
İzmir'de aranan 405 kişi yakalandı
17.10.2017 - 10:56 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 9 bin 110 kişinin sorgusu yapılırken, aranan 405 kişi yakalandı.
Etiketler : izmir,haberler,yakalandı,
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