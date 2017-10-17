Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, kaza Şuhut ilçesine bağlı Aydın Köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kaza iddialara göre şöyle oldu:

İlçeden köye patates toplamaya giden işçileri taşıyan Nurettin Ç., idaresindeki 03 SL 102 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol sağ tarafındaki dereye uçtu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri ile jandarma ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada; şoför Nurettin Ç., Sultan Karakuyu, Naciye Gümüş, Ümmü Gülsüm, Hacer Örencik ile ismi henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.

Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu ve bir çoğunun ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.