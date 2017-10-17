Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da çok sayıda vatandaş, internet üzerinden otomobil kiralayan bir şirket tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelmelerde dolandırıcıların internet üzerinde özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde "Bayrama özel kiralama fırsatları", "Özel günleriniz için araç temin edilir" gibi kampanyalar düzenlediğini ve bu yolla müşteri çektiğini tespit etti.

HİÇ OTOMOBİLLERİ OLMAMASINA RAĞMEN OTOMOBİL KİRALAMIŞLAR

Hiç otomobilleri olmamasına rağmen otomobil kiralayan dolandırıcıların müşterilerden Kaparo adı altında bin ile 4 bin lira arasında para istediği belirlendi. Müşterilerden paraları alan dolandırıcıların sözde işyerini kapatarak bir süre kayıplara karıştığı ardından farklı bir sözde işyeri açarak tekrar otomobil kiralamaya başladığı öğrenildi. Dolandırıcıların, haziran ayından bu yana yaklaşık iki haftada bir işyeri açarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca soruşturmada araç kiralama şirketinin bir tane bile otomobilinin olmadığı ortaya çıktı.

DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelmelerde şüphelilerin kimlikleri ve ikametleri tespit edildi. Ardından düzenlenen operasyonlarda 3’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve çete lideri olduğu öğrenilen Mehmet B.’nin 9 ayrı suçtan polis tarafından arandığı belirlendi.

180 kişiyi dolandıran çete 360 bin lira para toplamış

Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların otomobil kiralamak isteyen 180 kişiyi dolandırdığı, toplam 360 bin lira para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, polis kelepçesi, dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 20 telefon, 63 otomobil kiralama sözleşmesi ele geçirildi.Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.