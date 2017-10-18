Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından Tokat Merkezli olarak Ordu ve İstanbul illerini de kapsayan uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 999 adet ectasy hap, 12 gram esrar, 13 gram bonzai ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve gözaltına alınan K.K., S.K., İ.A., M.G., F.Ö., C.B.Y., E.P., H.T.,T.D., U.Y., S.Y., ve B.G.'nin Tokat Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği, sorgulama sonrasında adli makamlara sevk edileceği, şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucular ve ruhsatsız tabancaya ise el konulduğu bilgisine ulaşıldı.