Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa İlkokulunda yaşandı. İsmi açıklanmayan bir sınıf öğretmeni tahtaya kaldırdığı birinci sınıf öğrencisine ‘D’ harfini yazamadığı için tokat atarak hakaret etti. Bu sırada, sınıfta bulunan bir veli o anları kameraya kaydedip, sosyal medyaya yükleyince dayakçı öğretmene tepkiler giderek büyüdü. Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin açığa alındığını bildirdi.



Demet Akalın’dan tepki: “Senin o elini kırarlar”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından isyan etti. Akalın, Twitter hesabından, "Senin elini kırarlar lan! Ondan sonra gel yok servisle okula gönder çocuğu. Böyle öğretmenlerin eline mi! Ben olsam kırardım elini!" paylaşımında bulundu.