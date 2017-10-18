Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün akşam saatlerinde Ahmet Türkel çevre yolu girişinde uygulama yapan emniyet ekipleri, siyah renkli cipi durdurmak istedi. Cip sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Emniyet ekiplerine zor anlar yaşatan cipin durması için havaya ateş açıldı. Uzun süren kovalamaca sırasında polis otolarının üzerine sürerek tehlike saçan cip sürücüsü, Turgutalp Mahallesi Paşabey Sokağı'ndaki apartmanın duvarına çarparak durdu. Kaza yapan cipten inip yaya olarak kaçmaya çalışan S.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cipin arka koltuğunda çanta içinde bir miktar metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.