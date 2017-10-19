Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Keşan ilçesi Efes yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu istikametinden Enez Kavşağı istikametine seyreden Egemen Sertkaya (18) yönetimindeki 22 FJ 626 plakalı motosiklet, yeni Keşan Devlet Hastanesi önünde yan yoldan çıkan ve aynı istikamette seyreden Süleyman A. yönetimindeki 22 FP 968 plakalı traktöre arkadan çarptı. Traktörün arkasında bulunan ve aysan adı verilen tarım aletine çarpan motosiklet, daha sonra ise bariyerlere çarptı. Motosiklet sürücüsü Sertkaya ve yanında bulunan Umut Korkmaz (20) motosikletten düşerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası ölen gençlerin yakınları olay yerine akın etti. Keşan’a bağlı İzzetiye Mahallesi'nden olan iki gencin yakınları sinir krizi geçirirken, yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençlerin cesetleri cenaze aracı ile Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince temizlik çalışması yapıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Traktör sürücüsü Süleyman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada ölen Egemen Sertkaya'nın Facebook'ta motosikletiyle paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı "Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir" sözü dikkat çekti.