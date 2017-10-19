Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
19.10.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Etiketler : eskişehir,fetö,operasyon,haberler,
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