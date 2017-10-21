Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Üsküdar Hakimeyeti Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel aracıyla Hakimiyeti Milliye Caddesi'ne gelen 55 yaşındaki Hüseyin Çınar, çay içtiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmaların ardından Hüseyin Çınar’ın cesedi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çınar’ın ölüm nedeninin yapılan detaylı inceleme sonrasında belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.