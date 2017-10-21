Koltuğa yatırılan Fosforoğlu’nun yardımına koşan Bakan Kaya’nın uçaktaki müdahalesi sosyal medyada paylaşıldı. Fosforoğlu da Instagram hesabından 10 bin metrede yaşadıklarını anlatarak Bakan Kaya’ya teşekkür etti.
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Koltuğa yatırılan Fosforoğlu’nun yardımına koşan Bakan Kaya’nın uçaktaki müdahalesi sosyal medyada paylaşıldı. Fosforoğlu da Instagram hesabından 10 bin metrede yaşadıklarını anlatarak Bakan Kaya’ya teşekkür etti.
Etiketler : Türk Hava Yolları,Seren Fosforoğlu,Fatma Betül Sayan Kaya,