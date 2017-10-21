Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koltuğa yatırılan Fosforoğlu’nun yardımına koşan Bakan Kaya’nın uçaktaki müdahalesi sosyal medyada paylaşıldı. Fosforoğlu da Instagram hesabından 10 bin metrede yaşadıklarını anlatarak Bakan Kaya’ya teşekkür etti.



