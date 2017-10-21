Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi’nde taksicilik yapan Mustafa Demir, Karadeniz Mahallesi’nden aracına binan bayan müşteriyi Rasathane Mahallesi Anneler Parkı yanında aracından indirdi. Durağa döndüğünde aracının arka koltuğunda poşet unutulduğunu fark eden Mustafa Demir içine baktığında para olduğunu fark edince parayı sahibine teslim etmek için kadın müşterisini indirdiği yere geri gidip beklemeye başladı. Bu sırada panik içinde taksinin yanına gelen kimliğinin açıklamasını istemeyen kadın, taksicinin parayı kendisine eksiksiz teslim etmesi üzerine büyük sevinç yaşadı.

Taksici Mustafa Demir, "Kadın müşteri araç satmış. Onun parasını aracımda unutmuş. Poşetin içinde parayı görünce hemen kadını bıraktığım yere giderek belki geri gelir düşüncesi ile hareket ettim. Bayan müşteri geri gelince kendisine teslim ettim. İyi ki geri dönerken yolda araca müşteri binmedi. Bir başka müşteri ben paranın araçta olduğunu fark etmeden araçtan parayı alabilirdi" dedi.