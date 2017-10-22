Alına bilgiye göre, Kocayaka Mahallesi'nde Erol Karaışık (48) bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı komşusu Özkan Türkeri (38) arasında tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Erol Karaışık yanında bulundurduğu silahla Türkeri'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların haber verdiği 112 Acil Yardım ekipleri Türkeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra Türkeri'nin cesedi, Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet zanlısı Karaışık'ı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de komşu cinayeti: 1 ölü
22.10.2017 - 04:58 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 04:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Çivril ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Alına bilgiye göre, Kocayaka Mahallesi'nde Erol Karaışık (48) bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı komşusu Özkan Türkeri (38) arasında tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Erol Karaışık yanında bulundurduğu silahla Türkeri'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların haber verdiği 112 Acil Yardım ekipleri Türkeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra Türkeri'nin cesedi, Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet zanlısı Karaışık'ı gözaltına aldı.
Etiketler : denizli,kavga,
513260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513260.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER