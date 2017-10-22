Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alına bilgiye göre, Kocayaka Mahallesi'nde Erol Karaışık (48) bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı komşusu Özkan Türkeri (38) arasında tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Erol Karaışık yanında bulundurduğu silahla Türkeri'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların haber verdiği 112 Acil Yardım ekipleri Türkeri'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra Türkeri'nin cesedi, Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet zanlısı Karaışık'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.