Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Tosya ilçesine bağlı Aşağı Kayı köyünde devam eden bir inşaatta çalışan Sadık Ekrem (51) isimli işçi, elektrik çarpması sonucu 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Aşağı Kayı köyünde yaşandı. İnşaatta çalışan Sadık Ekrem, görgü tanıklarının ifadesine göre, bina ısı yalıtımı yaparken kullandığı fırçanın kurmuş olduğu iskelenin yanından geçen elektrik hattına değmesi sonucu dengesini kaybederek 8 metre yüksekten düştü. Talihsiz işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Köylülerin olayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri geldi. Sadık Ekrem'in cansız bedeni, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İnşaat sahibi İsmail K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.