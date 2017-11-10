Edinilen bilgiye göre, Çukur köyüne Bağlı Tetraket Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Hatice Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti
10.11.2017 - 22:54 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin’in Şavşat ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : Artvin,yangın,yaşam haberleri,
518611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518611.aspx
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