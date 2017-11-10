Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çukur köyüne Bağlı Tetraket Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Hatice Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.