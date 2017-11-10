Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cici Baba Sokak'tan geçen Ali D., yoldan geçen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Vatandaşların sağlık ekiplerine ve polise bildirmesi ile olay yerine gelen 112 ekipleri Ali D.’yi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis, olaydan sonra kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.