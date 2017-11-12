Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde seyir halinde bulunan 35 AC 3683 plakalı otomobil sürücüsü Murat Başaran, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ilk olarak bir sitedeki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki balkona çarparken, ardından elektrik direğine, daha sonra ise sitenin güvenlik kamerasının bağlı bulunduğu direğe çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle iki apartman arasında bulunan boşluğa düştü. Kazada aracın motoru araçtan koparak 3 metre ileri düşerken, sürücü Murat Başaran ve araç içerisindeki bulunan Ali Özkınacı ağır yaralandı. Araçtaki diğer şahıs Hüseyin Toy ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar kaza yerine gelen 2 ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ali Özkınacı da buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

"Polisten kaçıyordu"

Kazayı gören site sakinleri, "Ben b blokta oturuyorum. Balkondaydım. Aracın yukarıdan çok süratli geldiğini gördüm. Yol kenarında yeni elektrik direklerinin tümsekleri vardı. O tümseklerin birine vurdu. Araç havalandı. Ondan sonrası zaten film gibiydi. Peşinde bir araç vardı. Sonradan öğrendim o da polismiş. İndiğimde direk başında sivil ekip vardı. Peşinden gelen sivil polisler vardı. Muhtemelen polisten kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.



Başka bir gördü tanığı ise "Direk eve vurunca beton paramparça olmuş. Biz dedik ki deprem mi oluyor. Yataktan kalktık manzarayı böyle gördük. Polisten kaçıyordu, 1 dakika geçmedi biz çıktık zaten. Polisler de arkasındaydı" dedi.

Öte yandan, 3 arkadaştan geriye dün akşam oturdukları kefede çekilen resimleri kaldı.