Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davaya katılmadığı için ifadesi alınmak üzere “yakalama kararı” çıkarılmıştı. Karar üzerine akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Baydemir, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesine çıkarıldı.Burada ifadesi alınan Baydemir’in, daha sonra serbest bırakıldı.