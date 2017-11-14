Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya- Kayseri D-300 karayolu üzeri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Malatya'dan Yozgat yönüne giden bir minibüste yapılan aramada, araç iç döşemelerine gizlenmiş vaziyette 6 parça halinde 6 bin 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişi, yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.