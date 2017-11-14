Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malatya- Kayseri D-300 karayolu üzeri, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. Malatya'dan Yozgat yönüne giden bir minibüste yapılan aramada, araç iç döşemelerine gizlenmiş vaziyette 6 parça halinde 6 bin 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişi, yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.
Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
14.11.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta jandarma ekiplerince durdurulan minibüste yapılan aramada 6 bin 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Etiketler : sivas,uyuşturucu operasyonu,haberler,
519392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519392.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER